関連記事
サーキュ 大幅に3日続伸、経産省のYouTubeチャンネルでプロシェアリングの活用事例紹介／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:55JST <7379> サーキュ 834 +45
大幅に3日続伸。経済産業省のYouTubeチャンネル「metichannel」で東北経産局「令和4年度外部人材活用促進事業」の事例の1つとして、サーキュレーションのプロシェアリングの活用事例が紹介されている。宮城県仙台市に拠点を置く丸山運送が、システムフローも含めた社内業務フローの改善に取り組む際、プロシェアリングを通してプロ人材を活用した事例。プロシェアリングは、複数企業で活躍する外部のプロ人材の支援を受けるサービス。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- リプロセル 大幅に3日続伸、AI活用の個別化医療プラットフォーム用いた新規ビジネス開始／新興市場スナップショット 6/ 2 09:44
- ＡＮＹＣＯＬＯＲ 大幅に反発、8日に東証プライム市場へ上場区分変更、パッシブファンドの需要期待／新興市場スナップショット 6/ 2 09:32
- イーディーピー ストップ安売り気配、輸出貿易管理令の政令施行で一時的に海外出荷保留／新興市場スナップショット 6/ 1 13:53
- ライフネット 大幅高、オアシス・マネジメントが6.50％保有／新興市場スナップショット 6/ 1 13:23
- アマナ ストップ高、23年12月期の営業損益予想は赤字縮小、監理銘柄（確認中）指定解除／新興市場スナップショット 6/ 1 13:10