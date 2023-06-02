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サーキュ　大幅に3日続伸、経産省のYouTubeチャンネルでプロシェアリングの活用事例紹介／新興市場スナップショット

2023年6月2日 09:55

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記事提供元：フィスコ

*09:55JST <7379> サーキュ 834 +45
大幅に3日続伸。経済産業省のYouTubeチャンネル「metichannel」で東北経産局「令和4年度外部人材活用促進事業」の事例の1つとして、サーキュレーションのプロシェアリングの活用事例が紹介されている。宮城県仙台市に拠点を置く丸山運送が、システムフローも含めた社内業務フローの改善に取り組む際、プロシェアリングを通してプロ人材を活用した事例。プロシェアリングは、複数企業で活躍する外部のプロ人材の支援を受けるサービス。《ST》

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