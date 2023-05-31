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出来高変化率ランキング（10時台）～アステリア、ダントーHDなどがランクイン
*10:45JST 出来高変化率ランキング（10時台）～アステリア、ダントーHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月31日 10:38 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4813＞ ACCESS 1656200 111080 1391% 0%
＜7205＞ 日野自 17019500 1678340 914.07% 12.84%
＜6946＞ 日アビオ 137800 14420 855.62% 11.37%
＜3667＞ enish 7696200 1437240 435.48% -3.03%
＜2982＞ ADワークスG 2003200 378080 429.83% 11.48%
＜3853＞* アステリア 353200 85900 311.18% 2.69%
＜5337＞* ダントーHD 681500 169220 302.73% 16.28%
＜2667＞ イメージワン 955100 248280 284.69% 7.59%
＜1476＞* iSJリート 91624 26976.4 239.65% 0.52%
＜9816＞ ストライダーズ 3161100 990780 219.05% 9.02%
＜4419＞ Finatext 586400 190360 208.05% 9.24%
＜7063＞ バードマン 964700 344920 179.69% 8.42%
＜8059＞ 第一実業 26600 9740 173.1% 4.17%
＜4170＞ KaizenPF 477100 184000 159.29% 2.74%
＜9552＞ M＆A総研HD 781000 323720 141.26% 7.05%
＜3137＞* ファンデリー 108800 56920 91.15% 3.51%
＜7082＞ ジモティー 97900 51940 88.49% 6.18%
＜4574＞ 大幸薬品 356300 197800 80.13% -3.44%
＜9873＞* 日本KFC 40700 22840 78.2% -0.88%
＜3686＞ DLE 4893100 2752000 77.8% 7.99%
<9612> ラックランド 30000 17800 68.54% -0.61%
<4259>* エクサウィザーズ 4037800 2484540 62.52% 6.06%
<4124>* 大阪油化工業 1152400 728800 58.12% -12.35%
<2039> 原油ベア 167405 106154 57.7% 3.49%
<3538> ウイルプラスH 55600 36360 52.92% -2.22%
<1343>* REITETF 378800 250950 50.95% 0.37%
<5933> アルインコ 43600 29220 49.21% -1.84%
<7794> イーディーピー 456400 307600 48.37% -4.24%
<4194> ビジョナル 322600 225460 43.09% 5.29%
<7278>* エクセディ 140600 102480 37.2% -0.7%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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