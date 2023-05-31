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出来高変化率ランキング（10時台）～アステリア、ダントーHDなどがランクイン

2023年5月31日 10:45

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記事提供元：フィスコ

*10:45JST 出来高変化率ランキング（10時台）～アステリア、ダントーHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月31日　10:38　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4813＞ ACCESS　　　 1656200 　111080　 1391% 0%
＜7205＞ 日野自　　　　　　　17019500 　1678340　 914.07% 12.84%
＜6946＞ 日アビオ　　　　　　137800 　14420　 855.62% 11.37%
＜3667＞ enish　　　　　7696200 　1437240　 435.48% -3.03%
＜2982＞ ADワークスG　　　2003200 　378080　 429.83% 11.48%
＜3853＞* アステリア　　　　　353200 　85900　 311.18% 2.69%
＜5337＞* ダントーHD　　　　681500 　169220　 302.73% 16.28%
＜2667＞ イメージワン　　　　955100 　248280　 284.69% 7.59%
＜1476＞* iSJリート　　　　91624 　26976.4　 239.65% 0.52%
＜9816＞ ストライダーズ　　　3161100 　990780　 219.05% 9.02%
＜4419＞ Finatext　　586400 　190360　 208.05% 9.24%
＜7063＞ バードマン　　　　　964700 　344920　 179.69% 8.42%
＜8059＞ 第一実業　　　　　　26600 　9740　 173.1% 4.17%
＜4170＞ KaizenPF　　477100 　184000　 159.29% 2.74%
＜9552＞ M＆A総研HD　　　781000 　323720　 141.26% 7.05%
＜3137＞* ファンデリー　　　　108800 　56920　 91.15% 3.51%
＜7082＞ ジモティー　　　　　97900 　51940　 88.49% 6.18%
＜4574＞ 大幸薬品　　　　　　356300 　197800　 80.13% -3.44%
＜9873＞* 日本KFC　　　　　40700 　22840　 78.2% -0.88%
＜3686＞ DLE　　　　　　　4893100 　2752000　 77.8% 7.99%
<9612> ラックランド　　　　30000 　17800　 68.54% -0.61%
<4259>* エクサウィザーズ　　4037800 　2484540　 62.52% 6.06%
<4124>* 大阪油化工業　　　　1152400 　728800　 58.12% -12.35%
<2039> 原油ベア　　　　　　167405 　106154　 57.7% 3.49%
<3538> ウイルプラスH　　　55600 　36360　 52.92% -2.22%
<1343>* REITETF　　　378800 　250950　 50.95% 0.37%
<5933> アルインコ　　　　　43600 　29220　 49.21% -1.84%
<7794> イーディーピー　　　456400 　307600　 48.37% -4.24%
<4194> ビジョナル　　　　　322600 　225460　 43.09% 5.29%
<7278>* エクセディ　　　　　140600 　102480　 37.2% -0.7%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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