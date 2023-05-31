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NY原油：反落で69.46ドル、米経済指標悪化を嫌気して70ドル割れ
記事提供元：フィスコ
*07:32JST NY原油：反落で69.46ドル、米経済指標悪化を嫌気して70ドル割れ
NY原油先物7月限は反落（NYMEX原油7月限終値：69.46 ↓69.46）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比－3.21ドルの69.46ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは69.02ドル-73.36ドル。アジア市場で73.36ドルまで買われたが、一部米経済指標の悪化を受けて69.02ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に69ドル台で推移。《CS》
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