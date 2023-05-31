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今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、中製造業PMI、米MNIシカゴ購買部協会景気指数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、中製造業PMI、米MNIシカゴ購買部協会景気指数など
＜国内＞
08:50 小売売上高(4月) 0.8％ 0.3％
08:50 百貨店・スーパー売上高(4月) 3.2％
08:50 鉱工業生産指数(4月) 1.4％ 1.1％
14:00 住宅着工件数(4月) -0.8％ -3.2％
14:00 消費者態度指数(5月) 36.3 35.4
19:00 外国為替平衡操作の実施状況 (月次ベース、4月27日-5月29日)
＜海外＞
10:30 中・製造業PMI(5月) 49.6 49.2
10:30 中・非製造業PMI(5月) 55.3 56.4
10:30 中・総合PMI(5月) 54.4
10:30 豪・消費者物価指数(4月) 6.4％ 6.3％
16:00 トルコ・GDP(1-3月) 3.5％
16:00 タイ・中央銀行が政策金利発表 2.00％ 1.75％
16:55 独・失業率(失業保険申請率)(5月) 5.6％ 5.6％
19:30 印・財政赤字(3月) 2630億5700万ルピー
20:30 ブ・基礎的財政収支(4月) -142億レアル
20:30 ブ・純債務対GDP比(4月) 57.2％
21:00 印・GDP(1-3月) 5.1％ 4.4％
21:00 印・年間GDP予想(2023年) 7.0％
21:00 印・インフラ産業8業種(4月) 3.6％
21:00 ブ・全国失業率(4月) 8.8％
21:00 南ア・貿易収支(4月) 46億ランド 69億ランド
21:00 独・消費者物価指数(5月) 6.5％ 7.2％
21:30 加・GDP(1-3月) 1.8％ 0％
22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(5月) 47.3 48.6
23:00 米・JOLT求人件数(4月) 959万件
米・ボストン連銀総裁とボウマンFRB(連邦準備制度理事会)理事がイベント開会のあいさつ
米・ボストン連銀総裁がイベント閉会のあいさつ
米・フィラデルフィア連銀総裁が講演
米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表
欧・欧州中央銀行(ECB)が金融安定報告公表
ノルウェー・非公式北大西洋条約機構(NATO)外相会合(6月1日まで)
独・7年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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