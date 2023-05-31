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今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、中製造業PMI、米MNIシカゴ購買部協会景気指数など

2023年5月31日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、中製造業PMI、米MNIシカゴ購買部協会景気指数など
＜国内＞
08:50　小売売上高(4月)　0.8％　0.3％
08:50　百貨店・スーパー売上高(4月)　　3.2％
08:50　鉱工業生産指数(4月)　1.4％　1.1％
14:00　住宅着工件数(4月)　-0.8％　-3.2％
14:00　消費者態度指数(5月)　36.3　35.4
19:00　外国為替平衡操作の実施状況 (月次ベース、4月27日-5月29日)


＜海外＞
10:30　中・製造業PMI(5月)　49.6　49.2
10:30　中・非製造業PMI(5月)　55.3　56.4
10:30　中・総合PMI(5月)　　54.4
10:30　豪・消費者物価指数(4月)　6.4％　6.3％
16:00　トルコ・GDP(1-3月)　　3.5％
16:00　タイ・中央銀行が政策金利発表　2.00％　1.75％
16:55　独・失業率(失業保険申請率)(5月)　5.6％　5.6％
19:30　印・財政赤字(3月)　　2630億5700万ルピー
20:30　ブ・基礎的財政収支(4月)　　-142億レアル
20:30　ブ・純債務対GDP比(4月)　　57.2％
21:00　印・GDP(1-3月)　5.1％　4.4％
21:00　印・年間GDP予想(2023年)　7.0％
21:00　印・インフラ産業8業種(4月)　　3.6％
21:00　ブ・全国失業率(4月)　　8.8％
21:00　南ア・貿易収支(4月)　46億ランド　69億ランド
21:00　独・消費者物価指数(5月)　6.5％　7.2％
21:30　加・GDP(1-3月)　1.8％　0％
22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(5月)　47.3　48.6
23:00　米・JOLT求人件数(4月)　　959万件


米・ボストン連銀総裁とボウマンFRB(連邦準備制度理事会)理事がイベント開会のあいさつ

米・ボストン連銀総裁がイベント閉会のあいさつ

米・フィラデルフィア連銀総裁が講演

米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表

欧・欧州中央銀行(ECB)が金融安定報告公表

ノルウェー・非公式北大西洋条約機構(NATO)外相会合(6月1日まで)

独・7年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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