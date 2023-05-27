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前日に動いた銘柄 part1 Ridge－i、エンプラス、芝浦メカトロニクスなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 Ridge－i、エンプラス、芝浦メカトロニクスなど
銘柄名<コード>26日終値⇒前日比
Ridge－i ＜5572＞ 3390 +340
AI活用したごみ焼却炉の動画がエヌビディアチャンネルで公開。
凸版印刷＜7911＞ 3030 +126
中期予想上方修正し国内証券が目標株価引き上げ。
テリロジーHD＜5133＞ 326 +11
さくらインターネットグループのITシステム運用監視企業と資本業務提携。
INPEX＜1605＞ 1511 -50
追加減産期待後退による原油相場の下落が売り手掛かりに。
マツオカコーポレーション＜3611＞ 1112 -53
スタンダード市場上場を選択申請すると発表。
エンプラス＜6961＞ 5530 +700
SOX指数急騰で半導体関連物色の裾野も広がる。
芝浦メカトロニクス＜6590＞ 18440 +1950
年初来高値更新で上値妙味も。
東京エレクトロンデバイス＜2760＞ 10210 +900
半導体関連の中小型株に資金が向かう。
日東紡績＜3110＞ 2095 +173
半導体関連の出遅れとして物色も向かう。
SCREEN＜7735＞ 14430 +790
半導体関連株高の流れが継続する形に。
日本マイクロニクス＜6871＞ 1785 +127
中小型半導体関連の一角として物色。
アニコムHD＜8715＞ 625 +37
前期比増配発表好感や自社株買い期待先行で。
サンケン電気＜6707＞ 11850 +1040
半導体株高の流れに乗る形へ。
太陽誘電＜6976＞ 4410 +270
25日にはJPモルガン証券が目標株価引き上げ。
ワイエイシイ＜6298＞ 3210 +200
半導体関連の中小型株人気化で。
テクノスジャパン＜3666＞ 584 +43
AI関連株にも循環物色の流れか。
マクニカHD＜3132＞ 5050 +255
エヌビディア関連として関心高まる。
タツモ＜6266＞ 2082 +74
中小型の半導体製造装置関連株として。
川崎重工業＜7012＞ 3140 +196
JPモルガン証券では買い推奨に格上げ。
東京エレクトロン＜8035＞ 19635 +835
米SOX指数が6.8％高で半導体関連に買い。
ユーグレナ<2931> 893 +36
政府では航空燃料1割を再生品にと伝わる。
イビデン<4062> 7360 +220
マッコーリー証券では投資判断を格上げ。
三井ハイテック<6966> 9510 +290
メキシコでモーターコアの新拠点開設へ。
日本電波工業<6779> 1333 +38
半導体株高が電子部品関連にも波及。
アドバンテスト<6857> 16980 +640
大手半導体関連も総じて続伸の展開に。
ジャパンマテリアル<6055> 2316 +98
中小型半導体関連として物色。
TOWA<6315> 2550 +100
半導体製造装置関連の一角として物色。
ブレインパッド<3655> 722 -57
AI関連として25日は強い動きとなったが。
タカショー<7590> 682 -38
第1四半期大幅減益決算をネガティブ視。《CS》
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