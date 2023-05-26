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JVCKWがランクイン／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜3744＞ ;サイオス;411%;33700;5.52;380;1 ＜5986＞ ;モリテック;260%;302300;2.83;260;-5 ＜6986＞ ;双葉電子;255%;133400;2.80;500;-4 ＜6317＞ ;北川鉄;243%;62600;1.50;1174;-46 ＜3547＞ ;串カツ田中;230%;52700;1.53;1651;16 ＜4465＞ ;ニイタカ;155%;41300;0.32;2156;-1 ＜3252＞ ;地主;149%;88400;0.08;1904;-18 ＜6570＞ ;共和コーポ;147%;2500;14.07;617;-3 ＜6095＞ ;メドピア;132%;324300;2.17;1089;-23 ＜3198＞ ;SFP;127%;127000;0.25;1942;18 ＜7625＞ ;Ｇダイニング;118%;7800;13.45;355;-2 ＜6038＞ ;イード;114%;1600;149.44;745;-5 ＜3694＞ ;オプティム;114%;122500;1.36;1005;-17 ＜7305＞ ;新家工;103%;28300;10.15;2133;-26 ＜8365＞ ;富山銀;87%;6600;1.01;1611;0 ＜4245＞ ;ダイキアクシス;87%;7900;19.10;712;-1 ＜5269＞ ;日コンクリ;86%;76000;1.63;280;-3 ＜7389＞ ;あいちＦＧ;78%;97100;0.76;2090;-17 ＜7816＞ ;スノーピーク;77%;220000;0.71;1843;-17 ＜6632＞ ;ＪＶＣＫＷ;77%;1535100;1.31;485;-2
[コメント]
JVCKW＜6632＞の信用倍率は4月21日の5.28倍、4月28日の3.13倍、5月12日の1.43倍、5月19日の1.31倍と推移。通期決算と同時に発表した新中期経営計画などを材料に株価は4月28日から急伸。その後も証券会社のレーティング格上げなども材料に株価の上昇が続くなか、買い方の利益確定売りに対して新規売りが積み上がり、取り組みに厚みが増した。《YN》
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