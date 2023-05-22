関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～ファンデリー、アルファなどがランクイン
*14:23JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ファンデリー、アルファなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月22日 13:35 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜7357＞ ジオコード 2753900 221320 1144.31% 3.11%
＜4438＞ Welby 509200 43560 1068.96% 17.27%
＜4891＞ ティムス 1018200 122820 729.02% -13.99%
＜4055＞ ティアンドエス 1089800 179100 508.49% 12.26%
＜3647＞ G3HD 2073400 375940 451.52% 4.46%
＜3137＞ ファンデリー 1672200 369020 353.15% 7.27%
＜7356＞ Retty 3301500 736520 348.26% 10.43%
＜2428＞* ウェルネット 515100 118600 334.32% 4.19%
＜4719＞ アルファ 235900 56420 318.11% 2.27%
＜3901＞ マークラインズ 249600 59740 317.81% 9.76%
＜4107＞ 伊勢化 88300 24020 267.61% 5.13%
＜2437＞ Shinwa 1705100 474740 259.17% 4.99%
＜6862＞ ミナトHD 616800 175660 251.13% -6.51%
＜7014＞ 名村造船 12308700 4111120 199.40% 15.33%
＜2936＞ ベースフード 590900 199300 196.49% 2.73%
＜7942＞ JSP 74000 25440 190.88% 3.13%
＜4992＞ 北興化 252700 95240 165.33% 2.08%
＜8630＞ SOMPO 2853900 1084820 163.08% -0.03%
＜4418＞ JDSC 266600 105860 151.84% 4.96%
＜5759＞* 日本電解 233900 95480 144.97% 4.15%
<8766> 東京海上 10196900 4373160 133.17% 5.12%
<4109> ステラケミファ 149200 66780 123.42% 3.26%
<6819> 伊豆シャボテン 3602100 1614820 123.07% 10%
<4238> ミライアル 234200 107060 118.76% 5.45%
<6775>* TBグループ 1405800 652100 115.58% 9.58%
<5852> アーレスティ 3159700 1487460 112.42% -6.73%
<6656> INSPEC 121400 60620 100.26% 5.94%
<7214> GMB 1438100 724220 98.57% 16.32%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- クリーク・アンド・リバー社は調整一巡、24年2月期も収益拡大基調 5/22 14:09
- 日本エム・ディ・エムは調整一巡、24年3月期増収増益。連続増配予想 5/22 14:08
- JSPは上値試す、24年3月期大幅増益予想で1倍割れのPBRも評価材料 5/22 14:08
- クリナップは利益確定売り一巡、24年3月期大幅増益予想で低PBRも評価材料 5/22 14:08
- 建設技術研究所は2月の上場来高値に接近、23年12月期1Q増収増益と順調、通期減益予想据え置きだが保守的 5/22 14:07