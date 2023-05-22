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出来高変化率ランキング（13時台）～ファンデリー、アルファなどがランクイン

2023年5月22日 14:23

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記事提供元：フィスコ

*14:23JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ファンデリー、アルファなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[5月22日　13:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜7357＞ ジオコード　　　　 　2753900 　221320　 1144.31% 3.11%
＜4438＞ Welby　　　　 　509200 　43560　 1068.96% 17.27%
＜4891＞ ティムス　　　　　 　1018200 　122820　 729.02% -13.99%
＜4055＞ ティアンドエス　　 　1089800 　179100　 508.49% 12.26%
＜3647＞ G3HD　　　　　 　2073400 　375940　 451.52% 4.46%
＜3137＞ ファンデリー　　　 　1672200 　369020　 353.15% 7.27%
＜7356＞ Retty　　　　 　3301500 　736520　 348.26% 10.43%
＜2428＞* ウェルネット　　　 　515100 　118600　 334.32% 4.19%
＜4719＞ アルファ　　　　　 　235900 　56420　 318.11% 2.27%
＜3901＞ マークラインズ　　 　249600 　59740　 317.81% 9.76%
＜4107＞ 伊勢化　　　　　　 　88300 　24020　 267.61% 5.13%
＜2437＞ Shinwa　　　 　1705100 　474740　 259.17% 4.99%
＜6862＞ ミナトHD　　　　 　616800 　175660　 251.13% -6.51%
＜7014＞ 名村造船　　　　　 　12308700 　4111120　 199.40% 15.33%
＜2936＞ ベースフード　　　 　590900 　199300　 196.49% 2.73%
＜7942＞ JSP　　　　　　 　74000 　25440　 190.88% 3.13%
＜4992＞ 北興化　　　　　　 　252700 　95240　 165.33% 2.08%
＜8630＞ SOMPO　　　　 　2853900 　1084820　 163.08% -0.03%
＜4418＞ JDSC　　　　　 　266600 　105860　 151.84% 4.96%
＜5759＞* 日本電解　　　　　 　233900 　95480　 144.97% 4.15%
<8766> 東京海上　　　　　 　10196900 　4373160　 133.17% 5.12%
<4109> ステラケミファ　　 　149200 　66780　 123.42% 3.26%
<6819> 伊豆シャボテン　　 　3602100 　1614820　 123.07% 10%
<4238> ミライアル　　　　 　234200 　107060　 118.76% 5.45%
<6775>* TBグループ　　　 　1405800 　652100　 115.58% 9.58%
<5852> アーレスティ　　　 　3159700 　1487460　 112.42% -6.73%
<6656> INSPEC　　　 　121400 　60620　 100.26% 5.94%
<7214> GMB　　　　　　 　1438100 　724220　 98.57% 16.32%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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