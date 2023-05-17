*11:05JST フェイスネットワーク---2024年3月期より配当方針を変更

フェイスネットワーク＜3489＞は15日、2024年3月期より配当方針を変更することを発表。

同社は、持続的な企業価値の成長を前提とした数値基準を導入することにより、継続的な株主還元強化の姿勢を明確化するために配当方針を変更する。

同社は、配当方針の変更前と同じく、株主に対する利益還元を経営の重要な課題の一つと位置付け、業績推移・財務状況・今後の事業展開等を総合的に勘案しながら、企業価値の向上に応じて配当総額を持続的に高めていく。変更後は、配当性向35％を目標として配当を実施する。《YI》