バーバリー23年夏のスイムウェア＆バッグ - チェック柄ビキニやショーツ

バーバリー(BURBERRY)から、スイムウェアやバッグなど、2023年夏に向けたアイテムが登場。

■アイコニックなバーバリーチェックのスイムウェア

バーバリーを象徴する、ヴィンテージチェックに彩られたスイムウェアやショーツ、バスローブ、ビーチトートなど、夏のアクティビティにぴったりのアイテムが勢揃い。

スイムウェアは、チェックを総柄で配したスイムショーツやビキニ、スイムスーツに加え、チェックのトリムを施した、シックなブラックのビキニなどもラインナップする。

■チェック柄コットンキャンバスのトートバッグも

バーバリーチェックのコットンキャンバス地を用いたトートバッグは、爽やかなホワイトのハンドルが魅力。たっぷり物を入れられるゆったりとしたサイズ感で、小物の収納に使える、取り外し可能なジップポーチも付属されている。

■2023年サマーシーズンのビジュアルを公開

なお、バーバリーは、2023年サマーシーズンを祝した、キャンペーンビジュアルを公開。バーバリーの冒険的な伝統からインスパイアされた、夏のバカンスを讃えるビジュアルに仕上げている。

【詳細】

バーバリー 2023年夏 新作アイテム

展開場所:バーバリー 直営店、公式オンラインストア

アイテム例:

・チェック ストレッチナイロン トライアングルビキニ 85,800円

・チェックディテール ストレッチナイロン トライアングルビキニ 55,000円

・チェック ドローコード スイムショーツ 57,200円

・ミディアム ロンドン トートバッグ 236,500円

【問い合わせ先】

バーバリー・ジャパン

TEL:0066-33-812819

Photography and film by Tyrone Lebon.

Original score by Vegyn, with spoken word contribution by Covco.