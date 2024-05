グッチ、羽生結弦をフィーチャーした写真展を「グッチ銀座 ギャラリー」で開催

© Courtesy of Gucci



「グッチ(GUCCI)」が2024年5月22日~6月30日の期間、フィギュアスケーターの羽生結弦さんをフィーチャーした写真展「In Focus: Yuzuru Hanyu Lensed by Jiro Konami」を東京・銀座の「グッチ銀座 ギャラリー」で開催する。



「グッチ銀座 ギャラリー」は、ブランドのコアバリューであるクラフツマンシップやイノベーションを体験する空間として、また国内外のアーティストやクリエイターとのつながりを育む場として2023年6月にオープン。そのオープニングを2024年3月にブランドアンバサダーに就任した羽生さんの初の写真展「YUZURU HANYU: A JOURNEY BEYOND DREAMS featured by ELLE」が飾った。







同写真展では、米ニューヨークを拠点にファッション、コマーシャル、アート、ユースカルチャーなどさまざまなジャンルのフォトグラファーである小浪次郎さんが、被写体として羽生さんと向き合い、その“ありのままの今”をテーマに撮り下ろした作品を披露する。



小浪さんは自身の作品について、「被写体の持つ個性や思想に自分が瞬間的にどう反応するのかが、写真の面白さ。そして被写体と向き合い続けるうちに関係性が変わっていく。だから1枚目と2枚目以降では全く違った表情になる」と語っている。



■写真展「In Focus: Yuzuru Hanyu Lensed by Jiro Konami」



会 期:2024年5月22日(水)~6月30日(日)※会期中無休



場 所:「グッチ銀座 ギャラリー」東京都中央区銀座4-4-10 グッチ銀座7階



時 間:11:00~20:00 (最終入場 19:00)



入 場:無料(事前予約制)



※開催内容は予告なしに変更となる可能性あり



※5月15日より「グッチ」LINE公式アカウントで来場予約ができる。



(「グッチ」LINE公式アカウントを友だち追加してから予約へ)



■「グッチ」公式サイト