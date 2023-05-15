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ビープラッツ　ストップ高、24年3月期の営業利益予想59.2％増、前期利益は9.7倍／新興市場スナップショット

2023年5月15日 12:59

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記事提供元：フィスコ

*12:59JST <4381> ビープラッツ 2000 +400
ストップ高。24年3月期の営業利益予想を前期比59.2％増の2.87億円と発表している。汎用型サブスクリプション統合プラットフォーム「Bplats Platform Edition」の持続的な受注拡大に取り組む。同時に発表した23年3月期の営業利益は870.8％増の1.80億円で着地した。受注件数や契約者数が伸びたことに加えて減価償却費が減少したことが寄与し、利益が大幅に拡大した。《ST》

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