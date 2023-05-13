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前日に動いた銘柄 part1 アルテリア、藤田観光、電算システムHDなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 アルテリア、藤田観光、電算システムHDなど
銘柄名<コード>12日終値⇒前日比
マイクロ波化学＜9227＞ 1770 +157
24年3月期営業利益は32.0％減予想も売上高は51.9％増予想。
みらいワークス＜6563＞ 799 +100
上半期営業利益は1.22億円と第1四半期の0.33億円から伸長。
都築電気＜8157＞ 1668 +142
24年3月期増配予想と配当方針の変更を発表。
ブティックス＜9272＞ 4740 +545
1株を2株に分割と発表。
力の源HD＜3561＞ 1520 +147
営業利益は前期2.1倍・今期11.4％増予想。
石油資源開発＜1662＞ 4350 -205
24年3月期営業利益33.6％減予想と発表。
アルテリア＜4423＞ 1585+300
丸紅とセコムがTOBの実施を発表。
高周波熱錬＜5976＞ 883+150
大幅増配や高水準の自社株買い実施を好感。
電算システムHD＜4072＞ 3115 +442
第1四半期大幅増益決算を好感。
ニーズウェル＜3992＞ 1313 +211
大幅増益決算や株式分割を評価。
神戸製鋼所＜5406＞ 1142 +122
前期実績・今期ガイダンスともに大幅上振れ。
藤田観光＜9722＞ 3855 +315
通期業績予想を上方修正。
ユニプレス＜5949＞ 1044 +104
前期上振れ着地や今期の大幅増益見通しを好感。
ウシオ電機＜6925＞ 1925 +174
高水準の自社株買い実施がポジティブインパクトに。
ジャパンベストレスキューシステム＜2453＞ 811+75
上半期経常益は一転増益での着地に。
LIFULL＜2120＞ 239 +20
上半期は最終大幅増益決算に。
Sun Asterisk＜4053＞ 1260 +116
引き続き第1四半期好決算評価。
日本酸素HD＜4091＞ 2754 +222
ガイダンスはコンセンサス上振れで増配も。
アイロムグループ＜2372＞ 1971 +130
今期の連続大幅増益見通しをポジティブ視。
住友不動産＜8830＞ 3372 +252
中長期見通しを買い材料視へ。
石原産業<4028> 1292 +81
前期の上振れ着地や増配を評価。
フージャース<3284> 903 +56
連続増益・増配決算を高評価。
日総工産<6569> 840 +41
経常最高益見通しや増配を評価。
日本空港ビルデング<9706> 6810 +320
今期黒字転換や大幅増配見通しを好感。
オイシックス・ラ・大地<3182> 2799 +171
今期最終益は倍増へ。
コナミグループ<9766> 7030 +300
今期大幅増益見通しをポジティブ視。
サッポロHD<2501> 3960 +250
第1四半期最終赤字は想定以上に縮小。
Ubicom<3937> 2151 -298
前期はコンセンサス下回り経常減益に。
ドリームインキュベータ<4310> 2355 -407
業績・配当見通し未定で手仕舞い売り優勢。
JCRファーマ<4552> 1193 -237
今期増益見通しもコンセンサス大幅下振れ。
マツオカコーポレーション<3611> 1205 -197
今期経常益は半減見通しに。
新日本電工<5563> 299 -46
今期大幅減益見通しをネガティブ視へ。
フォスター電機<6794> 1043 -148
今期業績見通しは市場予想に届かず。
I‐PEX<6640> 1239 -170
今期最終赤字見通しに下方修正。
アルヒ<7198> 996 -101
減益・減配見通しを売り材料視。
芝浦メカトロニクス<6590> 13520 -2000
今期の大幅減益・減配見通しをマイナス視。《CS》
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