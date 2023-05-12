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川辺　通期連結業績予想及び配当予想の修正

2023年5月12日 12:23

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記事提供元：フィスコ

*12:23JST 川辺---通期連結業績予想及び配当予想の修正
川辺＜8123＞は11日、2023年3月期(2022年4月1日-2023年3月31日)の通期連結業績予想及び配当予想の修正を発表。
2023年3月期通期連結業績予想の営業利益は前回発表予想比12.0％増の1.23億円、経常利益は同8.1％増の2.05億円、親会社に帰属する当期純利益は同51.8％増の1.24億円、1株当たり当期純利益は68円19銭。
配当予想の修正は1株当たり10円の予定としていたが、親会社に帰属する当期純利益が前回予想を上回る見込みであることを踏まえ、1株当たりの配当金を5円増額し15円に修正。《YI》

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