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高島 2023年3月期の通期連結業績予想及び配当予想の修正
記事提供元：フィスコ
*11:30JST 高島---2023年3月期の通期連結業績予想及び配当予想の修正
高島＜8007＞は10日、2023年3月期の通期連結業績予想及び配当予想を修正することを発表。
経常利益は前回予想比2.1％増の19.39億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同13.2％増の15.85億円、1株当たり当期純利益は354円91銭に上方修正した。
2023年3月期の通期連結業績予想については、投資有価証券売却益、負ののれん発生益が発生したことにより親会社株主に帰属する当期純利益は前回予想を上回る見通し。
また、期末配当予想については、業績予想と配当政策を踏まえ、1株当たり100円に修正、年間配当金は170円。《YI》
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