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武田薬 大幅続落、今期想定以上の減益見通しをマイナス視
記事提供元：フィスコ
*11:23JST 武田薬---大幅続落、今期想定以上の減益見通しをマイナス視
武田薬＜4502＞は大幅続落。前日に23年3月期の決算を発表、営業利益は4905億円で前期比6.4％増、コア営業利益は1兆1884億円で同9.1％増、市場予想の範囲内の着地とみられる。一方、24年3月期営業利益は3490億円で同28.8％減の見通し。市場予想を1700億円程度下振れている。医薬品特許失効の影響を受けるもようだ。年間配当金は180円から188円への増配を計画しているが、ポジティブなインパクトは限定的のようだ。《ST》
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