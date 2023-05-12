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出来高変化率ランキング（9時台）～藤田観、明和地所などがランクイン

2023年5月12日 09:59

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記事提供元：フィスコ

*09:59JST 出来高変化率ランキング（9時台）～藤田観、明和地所などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月12日　9:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1397＞* SMAM225　　 207 　26.8　 672.39% 0.24%
＜2388＞* ウェッジHD　　　　844700 　157460　 436.45% 3.7%
#VALUE!＜3992＞* ニーズウェル　　　　357200 　69600　 413.22% 12.79%
＜2120＞* LIFULL　　　　2227900 　496080　 349.1% 9.59%
＜2630＞* MX米SP有　　　　31196 　7378.6　 322.79% -0.39%
＜4053＞* サンアスタリスク　　762100 　198420　 284.08% 8.04%
＜6357＞* 三精テクノロジ　　　166900 　46460　 259.23% 15.86%
＜2372＞* アイロムG　　　　　334800 　94860　 252.94% 9.23%
＜8869＞* 明和地所　　　　　　246800 　71440　 245.46% 3.96%
＜4343＞* イオンファン　　　　101500 　31080　 226.58% 9.16%
＜4072＞* 電算システムHD　　161000 　49820　 223.16% 15.23%
＜2632＞* MXナスヘ有　　　　33725 　10684.6　 215.64% 0.34%
＜9722＞* 藤田観　　　　　　　131100 　44140　 197.01% 10.88%
＜3284＞* フージャース　　　　224200 　76200　 194.23% 5.31%
＜6194＞* アトラエ　　　　　　343900 　120460　 185.49% -2.64%
＜3549＞* クスリのアオキ　　　362300 　129980　 178.74% -0.45%
＜6193＞* バーチャレク　　　　69800 　26080　 167.64% -12.49%
＜3793＞* ドリコム　　　　　　462300 　174120　 165.51% -8.37%
＜8179＞* ロイヤルHD　　　　513800 　194260　 164.49% 1.7%
＜4192＞* スパイダープラス　　365000 　139960　 160.79% 7.12%
<6569>* 日総工産　　　　　　381700 　152820　 149.77% 5.26%
<2841>* iFEナ100有　　24846 　10359　 139.85% 0.23%
<2138>* クルーズ　　　　　　938600 　396420　 136.77% 16.3%
<4246>* DNC　　　　　　　144900 　63360　 128.69% 5.43%
<4310>* DI　　　　　　　　250000 　109320　 128.69% -13.98%
<4673>* 川崎地質　　　　　　3200 　1400　 128.57% 3.06%
<6590>* 芝浦　　　　　　　　167000 　73180　 128.2% -10.57%
<2479>* ジェイテック　　　　446800 　200280　 123.09% 3.03%
<6524>* 湖北工業　　　　　　53900 　24940　 116.12% -6.37%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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