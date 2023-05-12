*09:59JST 出来高変化率ランキング（9時台）～藤田観、明和地所などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [5月12日 9:35 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1397＞* SMAM225 207 26.8 672.39% 0.24%

＜2388＞* ウェッジHD 844700 157460 436.45% 3.7%

#VALUE!＜3992＞* ニーズウェル 357200 69600 413.22% 12.79%

＜2120＞* LIFULL 2227900 496080 349.1% 9.59%

＜2630＞* MX米SP有 31196 7378.6 322.79% -0.39%

＜4053＞* サンアスタリスク 762100 198420 284.08% 8.04%

＜6357＞* 三精テクノロジ 166900 46460 259.23% 15.86%

＜2372＞* アイロムG 334800 94860 252.94% 9.23%

＜8869＞* 明和地所 246800 71440 245.46% 3.96%

＜4343＞* イオンファン 101500 31080 226.58% 9.16%

＜4072＞* 電算システムHD 161000 49820 223.16% 15.23%

＜2632＞* MXナスヘ有 33725 10684.6 215.64% 0.34%

＜9722＞* 藤田観 131100 44140 197.01% 10.88%

＜3284＞* フージャース 224200 76200 194.23% 5.31%

＜6194＞* アトラエ 343900 120460 185.49% -2.64%

＜3549＞* クスリのアオキ 362300 129980 178.74% -0.45%

＜6193＞* バーチャレク 69800 26080 167.64% -12.49%

＜3793＞* ドリコム 462300 174120 165.51% -8.37%

＜8179＞* ロイヤルHD 513800 194260 164.49% 1.7%

＜4192＞* スパイダープラス 365000 139960 160.79% 7.12%

<6569>* 日総工産 381700 152820 149.77% 5.26%

<2841>* iFEナ100有 24846 10359 139.85% 0.23%

<2138>* クルーズ 938600 396420 136.77% 16.3%

<4246>* DNC 144900 63360 128.69% 5.43%

<4310>* DI 250000 109320 128.69% -13.98%

<4673>* 川崎地質 3200 1400 128.57% 3.06%

<6590>* 芝浦 167000 73180 128.2% -10.57%

<2479>* ジェイテック 446800 200280 123.09% 3.03%

<6524>* 湖北工業 53900 24940 116.12% -6.37%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》