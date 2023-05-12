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今仙電機製作所　自己株式取得状況を発表

2023年5月12日 09:59

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記事提供元：フィスコ

*09:59JST 今仙電機製作所---自己株式取得状況を発表
今仙電機製作所＜7266＞は10日、自己株式の取得状況を発表した。2023年4月30日現在における自己株式の取得状況の進捗について、4月1日～4月30日の期間において取得した同社普通株式の総数は118,000株で、取得価額の総額は0.85億円となった。なお、取得する株式の総数は自己株式を除く発行済み株式総数の5.0%にあたる1,150,000株で、取得総額は8.5億円(上限)になるとしている。《SI》

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