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セレンディップ 大幅続伸、24年3月期の営業利益予想37.5％増、前期は会社計画上回る／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*15:38JST <7318> セレンディップ 1098 +98
大幅続伸。24年3月期の営業利益予想を前期比37.5％増の4.47億円と発表している。コンサルティングサービスのプロフェッショナル・ソリューション事業で柔軟・迅速にソリューションを提供するほか、インベストメント事業で事業承継支援を推進する。23年3月期の営業利益は66.8％増の3.25億円で着地した。自動車メーカーが受注残の解消に向けて国内生産を大幅に挽回したことを受け、会社計画（2.47億円）を上回った。《TY》
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