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Dreams Universe、ライブサポートを終了
記事提供元：スラド
やや旧聞に類する話題となるが、Media Moleculeは4月11日にゲームクリエイティブプラットフォーム『Dreams Universe』のライブサービスサポートの提供を9月1日に終了すると発表した（Media Moleculeリリース、AUTOMATON）。
Dreams Universeはゲームや映像、音楽作品などさまざまなコンテンツを自由に作れるもので、直感的に扱える多彩なクリエイト用ツールと、ツールを学べるチュートリアルを備えていた。また作成したコンテンツはほかのプレイヤーと共有可能となっていた。9月1日以降も本作は販売継続されプレイも可能であるものの、アップデート配信やイベントの実施は終了となるとしている。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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