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5/11の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:29JST 5/11
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（12306.44、+126.89）
・SOX指数は上昇（2997.51、+29.67）
・VIX指数は低下（16.94、-0.77）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・日経平均は下落（29122.18、-120.64）
・NYダウは下落（33531.33、-30.48）
・1ドル＝134.20-30円
・シカゴ日経先物は下落（29055、大阪比-85）
・米原油先物は下落（72.56、-1.15）
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・5月限オプション最終売買日
・国際収支（経常収支）（3月）
・日銀金融政策決定会合における主な意見（4月27、28日分）
・銀行貸出預金動向（4月）
・対外対内証券投資（先週、先々週）
・東京オフィス空室率（4月）
・企業倒産（4月）
・景気ウォッチャー調査（4月）
・主要7カ国（G7）財務相・中央銀行総裁会議（13日まで）
・東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、ホンダ＜7267＞、日産自＜7201＞、三菱地所<8
802>、KDDI＜9433＞など決算発表
・中国消費者物価指数（4月）
・中国生産者物価指数（4月）
・英GDP（1-3月）
・英鉱工業生産指数（3月）
・英商品貿易収支（3月）
・英イングランド銀行（中央銀行）が政策金利発表
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米生産者物価コア指数（4月）
・石油輸出国機構（OPEC）月報
・マレーシアITEX2023（12日まで）
・米30年物国債入札《ST》
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