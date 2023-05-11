*08:29JST 5/11

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（12306.44、+126.89）

・SOX指数は上昇（2997.51、+29.67）

・VIX指数は低下（16.94、-0.77）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・日経平均は下落（29122.18、-120.64）

・NYダウは下落（33531.33、-30.48）

・1ドル＝134.20-30円

・シカゴ日経先物は下落（29055、大阪比-85）

・米原油先物は下落（72.56、-1.15）

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・5月限オプション最終売買日

・国際収支（経常収支）（3月）

・日銀金融政策決定会合における主な意見（4月27、28日分）

・銀行貸出預金動向（4月）

・対外対内証券投資（先週、先々週）

・東京オフィス空室率（4月）

・企業倒産（4月）

・景気ウォッチャー調査（4月）

・主要7カ国（G7）財務相・中央銀行総裁会議（13日まで）

・東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、ホンダ＜7267＞、日産自＜7201＞、三菱地所<8

802>、KDDI＜9433＞など決算発表

・中国消費者物価指数（4月）

・中国生産者物価指数（4月）

・英GDP（1-3月）

・英鉱工業生産指数（3月）

・英商品貿易収支（3月）

・英イングランド銀行（中央銀行）が政策金利発表

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米生産者物価コア指数（4月）

・石油輸出国機構（OPEC）月報

・マレーシアITEX2023（12日まで）

・米30年物国債入札《ST》