リファインバスＧ　大幅に4日続伸、豊田通商とベトナムでのエアバッグリサイクルの技術ライセンス契約／新興市場スナップショット

*10:03JST <7375> リファインバスＧ 2180 +79

大幅に4日続伸。豊田通商＜8015＞及び同社子会社とベトナムでの「エアバッグリサイクルプロセスの技術ライセンス契約書」を締結したと発表している。リファインバースグループが独自開発したナイロン製エアバッグから異物を高度に分離・除去し、高品質なナイロン樹脂としてマテリアルリサイクルする技術のライセンス供与では基本合意済みで、今回の契約締結はベトナムでの生産開始に向けた措置。生産開始は23年中の予定。《ST》