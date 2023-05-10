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5/10の強弱材料

2023年5月10日 08:29

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記事提供元：フィスコ

*08:29JST 5/10
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（29242.82、+292.94）
・1ドル＝135.10-20円
・米原油先物は上昇（73.71、+0.55）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開

弱気材料
・NYダウは下落（33561.81、-56.88）
・ナスダック総合指数は下落（12179.55、-77.36）
・シカゴ日経先物は下落（29225、大阪比-15）
・SOX指数は下落（2967.84、-56.57）
・VIX指数は上昇（17.71、+0.73）
・米長期金利は上昇
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項
・貿易統計（4月上中旬）
・外貨準備（4月末）
・景気動向指数（3月）
・石油製品価格（8日）
・預金貸出金速報（4月末）
・参院本会議
・トヨタ＜7203＞、パナHD＜6752＞、ソフトバンク＜9434＞、日本製鉄＜5401＞など決算発表
・東南アジア諸国連合（ASEAN）首脳会議
・独消費者物価指数（4月）
・ブラジル鉱工業生産（3月）
・米消費者物価コア指数（4月）
・米財政収支（4月）
・米10年物国債入札
・ウォルトディズニーなど決算発表《ST》

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