*08:29JST 5/10

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29242.82、+292.94）

・1ドル＝135.10-20円

・米原油先物は上昇（73.71、+0.55）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・NYダウは下落（33561.81、-56.88）

・ナスダック総合指数は下落（12179.55、-77.36）

・シカゴ日経先物は下落（29225、大阪比-15）

・SOX指数は下落（2967.84、-56.57）

・VIX指数は上昇（17.71、+0.73）

・米長期金利は上昇

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・貿易統計（4月上中旬）

・外貨準備（4月末）

・景気動向指数（3月）

・石油製品価格（8日）

・預金貸出金速報（4月末）

・参院本会議

・トヨタ＜7203＞、パナHD＜6752＞、ソフトバンク＜9434＞、日本製鉄＜5401＞など決算発表

・東南アジア諸国連合（ASEAN）首脳会議

・独消費者物価指数（4月）

・ブラジル鉱工業生産（3月）

・米消費者物価コア指数（4月）

・米財政収支（4月）

・米10年物国債入札

・ウォルトディズニーなど決算発表《ST》