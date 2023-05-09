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マクニカHD 大幅続伸、前期業績上振れ着地や増配を評価へ
記事提供元：フィスコ
*10:55JST マクニカHD---大幅続伸、前期業績上振れ着地や増配を評価へ
マクニカHD＜3132＞は大幅続伸。前日に23年3月期の決算を発表、営業利益は616億円で前期比67.9％増となり、従来予想の570億円を上振れる着地に。期末配当金も従来計画の65円から75円に引き上げ、年間配当金は前期比40円増の140円となる。一方、24年3月期は620億円で同0.6％増の見通しに。増益率鈍化を見込むものの、年間配当金は150円と一段の増配を計画。中計目標の25年3月期営業利益は480億円以上から670億円以上に引き上げ。《ST》
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