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今日の注目スケジュール：中貿易収支、中資金調達総額、中マネーサプライなど

2023年5月9日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中貿易収支、中資金調達総額、中マネーサプライなど
＜国内＞
08:30　実質賃金総額(3月)　　-2.9％
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(3月)　1.0％　0.8％
08:30　家計支出(3月)　0.8％　1.6％


＜海外＞
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(週次)　　0.4％
20:00　ブ・ブラジル中央銀行が金融政策決定会合議事録公表


中・貿易収支(4月)　　881.9億ドル

中・資金調達総額(4月、15日までに)　　5兆3800億元

中・マネーサプライ(4月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(4月、15日までに)　　3兆8900億元

インドネシア・東南アジア諸国連合(ASEAN)首脳会議・関連会合(11日まで)

米・3年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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