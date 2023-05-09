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今日の注目スケジュール：中貿易収支、中資金調達総額、中マネーサプライなど
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中貿易収支、中資金調達総額、中マネーサプライなど
＜国内＞
08:30 実質賃金総額(3月) -2.9％
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(3月) 1.0％ 0.8％
08:30 家計支出(3月) 0.8％ 1.6％
＜海外＞
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次) 0.4％
20:00 ブ・ブラジル中央銀行が金融政策決定会合議事録公表
中・貿易収支(4月) 881.9億ドル
中・資金調達総額(4月、15日までに) 5兆3800億元
中・マネーサプライ(4月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(4月、15日までに) 3兆8900億元
インドネシア・東南アジア諸国連合(ASEAN)首脳会議・関連会合(11日まで)
米・3年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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