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イルグルム 一時ストップ高、EC構築オープンソース用Amazon Payプラグイン事業を譲受／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:32JST <3690> イルグルム 707 +82
一時ストップ高を付け、年初来高値を更新した。EC構築オープンソース「EC-CUBE」を提供する連結子会社イーシーキューブ（大阪市）が、アイピーロジック（東京都中央区）からEC-CUBE用Amazon Payプラグイン開発・サポート事業を譲り受けると発表している。今後、Amazonとも協力してEC-CUBE利用店舗やEC-CUBEパートナーに対してAmazon Payを通して利便性の向上や価値提供を図るとしている。《ST》
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