関連記事
今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、欧ECBが政策金利発表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、欧ECBが政策金利発表など
＜国内＞
株式市場は祝日のため休場(みどりの日)
＜海外＞
10:30 豪・貿易収支(3月) 125.0億豪ドル 138.7億豪ドル
10:45 中・財新製造業PMI(4月) 50.5 50.0
15:00 独・貿易収支(3月) 160億ユーロ
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(4月) 0.39％
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(4月) 56.6 56.6
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(4月) 54.4
18:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(3月) 13.2％
21:15 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 4.00％ 3.50％
21:30 米・貿易収支(3月) -692億ドル -705億ドル
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 23万件
21:30 加・貿易収支(3月) 4.2億加ドル
22:00 ブ・サービス業PMI(4月) 51.8
22:00 ブ・総合PMI(4月) 50.7
ベルギー・欧州連合（EU）外相理事会(開発)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏失業率、米サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など 5/ 3 06:30
- 5/2の強弱材料 5/ 2 08:22
- 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米JOLT求人件数など 5/ 2 06:30
- 5/1の強弱材料 5/ 1 08:35
- 今日の注目スケジュール：製造業PMI、米製造業PMI、米ISM製造業景況指数など 5/ 1 06:30