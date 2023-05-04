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今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、欧ECBが政策金利発表など

2023年5月4日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、欧ECBが政策金利発表など
＜国内＞


株式市場は祝日のため休場(みどりの日)


＜海外＞
10:30　豪・貿易収支(3月)　125.0億豪ドル　138.7億豪ドル
10:45　中・財新製造業PMI(4月)　50.5　50.0
15:00　独・貿易収支(3月)　　160億ユーロ
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(4月)　　0.39％
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(4月)　56.6　56.6
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(4月)　　54.4
18:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(3月)　　13.2％
21:15　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　4.00％　3.50％
21:30　米・貿易収支(3月)　-692億ドル　-705億ドル
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　23万件
21:30　加・貿易収支(3月)　　4.2億加ドル
22:00　ブ・サービス業PMI(4月)　　51.8
22:00　ブ・総合PMI(4月)　　50.7


ベルギー・欧州連合（EU）外相理事会(開発)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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