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Steamクライアント、Windows 7～8.1とmacOS 10.11～10.12でEOL表示
headless 曰く、 Valve が 4 月 26 日にリリースした Steam クライアントのアップデートで、旧バージョン OS サポート終了の警告表示を開始したそうだ(Steam のニュース記事、Neowin の記事)。
対象は Windows 7/8/8.1 および macOS 10.11 El Capitan/10.12 Sierra の計 5 バージョン。Steam クライアントは Windows 7 ～ 8.1 のサポートを 2024 年 1 月 1 日 10 時に終了し、macOS 10.11 ～ 10.12 のサポートを 2023 年 9 月 1 日 10 時に終了するとのこと。タイムゾーンは示されていないが、わざわざ時刻まで書いていることからローカルタイムだと思われる。
なお、3月の Steam ハードウェア＆ソフトウェア 調査によれば、サポート終了となるバージョンでランキング入りしているのはWindows 7 64 bit (1.06%) と Windows 8.1 64 bit (0.20%)、Windows 7 (0.05%) のみ。macOS は一番古いバージョンでも 10.15.7 (Catalina) となっている。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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