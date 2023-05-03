*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏失業率、米サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など

＜国内＞



株式市場は祝日のため休場(憲法記念日)



＜海外＞

07:45 NZ・失業率(1-3月) 3.6％ 3.4％

10:30 豪・小売売上高(3月) 0.2％ 0.2％

14:00 印・サービス業PMI(4月) 57.8

14:00 印・総合PMI(4月) 58.4

16:00 トルコ・消費者物価指数(4月) 50.51％

18:00 欧・ユーロ圏失業率(3月) 6.6％ 6.6％

21:15 米・ADP全米雇用報告(4月) 14.5万人 14.5万人

22:00 ブ・自動車販売台数(4月) 198909台

22:45 米・サービス業PMI(4月) 53.7

22:45 米・総合PMI(4月) 53.5

23:00 米・ISM非製造業景況指数(4月) 51.8 51.2

27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表 5.25％ 5.00％

30:30 ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表 13.75％ 13.75％



米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見

独・7年債入札



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》