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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏失業率、米サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏失業率、米サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
株式市場は祝日のため休場(憲法記念日)
＜海外＞
07:45 NZ・失業率(1-3月) 3.6％ 3.4％
10:30 豪・小売売上高(3月) 0.2％ 0.2％
14:00 印・サービス業PMI(4月) 57.8
14:00 印・総合PMI(4月) 58.4
16:00 トルコ・消費者物価指数(4月) 50.51％
18:00 欧・ユーロ圏失業率(3月) 6.6％ 6.6％
21:15 米・ADP全米雇用報告(4月) 14.5万人 14.5万人
22:00 ブ・自動車販売台数(4月) 198909台
22:45 米・サービス業PMI(4月) 53.7
22:45 米・総合PMI(4月) 53.5
23:00 米・ISM非製造業景況指数(4月) 51.8 51.2
27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表 5.25％ 5.00％
30:30 ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表 13.75％ 13.75％
米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見
独・7年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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