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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏失業率、米サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など

2023年5月3日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏失業率、米サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞


株式市場は祝日のため休場(憲法記念日)


＜海外＞
07:45　NZ・失業率(1-3月)　3.6％　3.4％
10:30　豪・小売売上高(3月)　0.2％　0.2％
14:00　印・サービス業PMI(4月)　　57.8
14:00　印・総合PMI(4月)　　58.4
16:00　トルコ・消費者物価指数(4月)　　50.51％
18:00　欧・ユーロ圏失業率(3月)　6.6％　6.6％
21:15　米・ADP全米雇用報告(4月)　14.5万人　14.5万人
22:00　ブ・自動車販売台数(4月)　　198909台
22:45　米・サービス業PMI(4月)　　53.7
22:45　米・総合PMI(4月)　　53.5
23:00　米・ISM非製造業景況指数(4月)　51.8　51.2
27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表　5.25％　5.00％
30:30　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表　13.75％　13.75％


米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見

独・7年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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