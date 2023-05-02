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ブライトパス　大幅に3日ぶり反発、米企業と遺伝子編集技術利用した共同研究・ライセンス契約を締結／新興市場スナップショット

2023年5月2日 09:32

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記事提供元：フィスコ

*09:32JST <4594> ブライトパス 151 +9
大幅に3日ぶり反発。米Artisan Bio社が有する独自のSTAR-CRISPRTM遺伝子編集技術を利用し、ブライトパス・バイオで新規他家CARiPS-NKT細胞医薬プラットホームを構築するための共同研究・ライセンス契約を締結したと発表している。Artisan Bio社のSTAR-CRISPRTM編集技術の非独占的使用権を取得し、ブライトパス・バイオが持つiPS-NKT細胞に対して複数の遺伝子導入を行うことが可能となるという。《ST》

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