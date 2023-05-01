アズーム　年初来高値、23年9月期中間の営業利益40.6％増、月極駐車場のリース台数堅調／新興市場スナップショット

*13:33JST <3496> アズーム 6400 +510

年初来高値。23年9月期第2四半期累計（22年10月-23年3月）の営業利益を前年同期比40.6％増の5.94億円と発表している。遊休資産活用事業で月極駐車場のマスターリース台数及びサブリース台数が堅調に推移した。また、月極駐車場特化型の賃料保証サービスやレンタルスペースの運営サポートが順調だったことも増益に寄与した。通期予想は前期比42.3％増の12.50億円で据え置いた。《ST》