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アズーム　年初来高値、23年9月期中間の営業利益40.6％増、月極駐車場のリース台数堅調／新興市場スナップショット

2023年5月1日 13:33

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記事提供元：フィスコ

*13:33JST <3496> アズーム 6400 +510
年初来高値。23年9月期第2四半期累計（22年10月-23年3月）の営業利益を前年同期比40.6％増の5.94億円と発表している。遊休資産活用事業で月極駐車場のマスターリース台数及びサブリース台数が堅調に推移した。また、月極駐車場特化型の賃料保証サービスやレンタルスペースの運営サポートが順調だったことも増益に寄与した。通期予想は前期比42.3％増の12.50億円で据え置いた。《ST》

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