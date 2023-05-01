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東京為替：ドル・円は一時136円78銭、リスク選好的なドル買いが続く
記事提供元：フィスコ
*09:54JST 東京為替：ドル・円は一時136円78銭、リスク選好的なドル買いが続く
1日午前の東京市場でドル・円は136円60銭台で推移。136円14銭まで下げた後、136円14銭まで下げた後、136円78銭まで上昇。4月28日の高値を超えており、リスク選好的なドル買いが続いてる。ここまでの取引レンジは、ドル・円は136円14銭から136円78銭、ユーロ・ドルは1.1006ドルから1.1028ドル、ユーロ・円は150円03銭から150円60銭。《MK》
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