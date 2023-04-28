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出来高変化率ランキング（14時台）～高配当70、片倉コープがランクイン

2023年4月28日 15:05

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記事提供元：フィスコ

*15:05JST 出来高変化率ランキング（14時台）～高配当70、片倉コープがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [4月28日　14:53　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4881＞ ファンペップ　　　 　7238900 　294360　 2359.20% 4.08%
＜4891＞ ティムス　　　　　 　4080600 　172540　 2265.02% -7.32%
＜2620＞ iS米債13　　　 　979580 　56348　 1638.45% 0.8%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　 　674090 　39252　 1617.34% 2.76%
＜2845＞ 野村ナスH有　　　 　451990 　32866　 1275.25% 1.91%
＜6632＞ JVCKW　　　　 　34089000 　2618380　 1201.91% 18.16%
＜4498＞ サイバートラスト　 　1594100 　127360　 1151.65% 11.08%
＜2491＞ Vコマース　　　　 　1646800 　132480　 1143.06% -23.36%
＜2840＞ iFEナ100無　 　116731 　9509.4　 1127.53% 2.84%
＜3778＞ さくら　　　　　　 　1255400 　105040　 1095.16% 14.09%
＜2558＞ MXS米株　　　　 　183483 　18955　 867.99% 2.45%
＜1595＞ NZAMJリート　 　283370 　29898　 847.79% 1.6%
＜5253＞ カバー　　　　　　 　20789300 　2268180　 816.56% 9%
＜1348＞ MXSトピクス　　 　603610 　66626　 805.97% 1.15%
＜5834＞ SBIリーシング　 　510100 　61560　 728.62% 2.53%
＜1486＞ 日興米債ヘ無　　　 　40657 　5334　 662.22% 0.61%
＜7003＞ 三井E＆S　　　　 　6990300 　932880　 649.32% 15.4%
＜2631＞ MXナスダク　　　 　188769 　25703.8　 634.40% 2.94%
＜2212＞ 山崎パン　　　　　 　2632000 　362760　 625.55% 12.83%
＜1547＞ 上場米国　　　　　 　259630 　36714　 607.17% 2.58%
<1577>* 高配当70　　　　 　9566 　1353.6　 606.71% 1.38%
<1597> MXSJリート　　 　245230 　37574　 552.66% 1.56%
<2633> 野村SPH無　　　 　124300 　20524　 505.63% 2.55%
<1557> SPDR500　　 　19780 　3436.4　 475.60% 2.48%
<2813> 和弘食品　　　　　 　7900 　1480　 433.78% -3.71%
<4417> グローバルセキュ　 　413800 　78800　 425.13% 5.31%
<9503> 関西電力　　　　　 　12757500 　2441880　 422.45% 10.22%
<1545> NASDAQ投　　 　215619 　43242.6　 398.63% 2.94%
<4031>* 片倉コープ　　　　 　160800 　32640　 392.65% 2.24%
<4043> トクヤマ　　　　　 　1369500 　278240　 392.20% 3.47%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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