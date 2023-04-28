*15:05JST 出来高変化率ランキング（14時台）～高配当70、片倉コープがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [4月28日 14:53 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4881＞ ファンペップ 7238900 294360 2359.20% 4.08%

＜4891＞ ティムス 4080600 172540 2265.02% -7.32%

＜2620＞ iS米債13 979580 56348 1638.45% 0.8%

＜2568＞ 上場NSQ 674090 39252 1617.34% 2.76%

＜2845＞ 野村ナスH有 451990 32866 1275.25% 1.91%

＜6632＞ JVCKW 34089000 2618380 1201.91% 18.16%

＜4498＞ サイバートラスト 1594100 127360 1151.65% 11.08%

＜2491＞ Vコマース 1646800 132480 1143.06% -23.36%

＜2840＞ iFEナ100無 116731 9509.4 1127.53% 2.84%

＜3778＞ さくら 1255400 105040 1095.16% 14.09%

＜2558＞ MXS米株 183483 18955 867.99% 2.45%

＜1595＞ NZAMJリート 283370 29898 847.79% 1.6%

＜5253＞ カバー 20789300 2268180 816.56% 9%

＜1348＞ MXSトピクス 603610 66626 805.97% 1.15%

＜5834＞ SBIリーシング 510100 61560 728.62% 2.53%

＜1486＞ 日興米債ヘ無 40657 5334 662.22% 0.61%

＜7003＞ 三井E＆S 6990300 932880 649.32% 15.4%

＜2631＞ MXナスダク 188769 25703.8 634.40% 2.94%

＜2212＞ 山崎パン 2632000 362760 625.55% 12.83%

＜1547＞ 上場米国 259630 36714 607.17% 2.58%

<1577>* 高配当70 9566 1353.6 606.71% 1.38%

<1597> MXSJリート 245230 37574 552.66% 1.56%

<2633> 野村SPH無 124300 20524 505.63% 2.55%

<1557> SPDR500 19780 3436.4 475.60% 2.48%

<2813> 和弘食品 7900 1480 433.78% -3.71%

<4417> グローバルセキュ 413800 78800 425.13% 5.31%

<9503> 関西電力 12757500 2441880 422.45% 10.22%

<1545> NASDAQ投 215619 43242.6 398.63% 2.94%

<4031>* 片倉コープ 160800 32640 392.65% 2.24%

<4043> トクヤマ 1369500 278240 392.20% 3.47%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》