ＳＢＩインシュ　大幅に3日ぶり反発、23年3月期の経常利益予想を上方修正、保有契約件数か増加／新興市場スナップショット

*09:27JST <7326> ＳＢＩインシュ 940 +32

大幅に3日ぶり反発。23年3月期の経常利益予想を従来の60.00億円から63.08億円（前期実績59.25億円）に上方修正している。生命保険事業の保有契約件数が伸長したことに加え、損害保険事業や少額短期保険事業などの保有契約件数も堅調に増加したため。また、法人税及び住民税等が当初見込みに比べて減少したことから、純利益予想も9.50億円から12.40億円（同8.91億円）に引き上げた。《ST》