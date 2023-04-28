関連記事
ＳＢＩインシュ 大幅に3日ぶり反発、23年3月期の経常利益予想を上方修正、保有契約件数か増加／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:27JST <7326> ＳＢＩインシュ 940 +32
大幅に3日ぶり反発。23年3月期の経常利益予想を従来の60.00億円から63.08億円（前期実績59.25億円）に上方修正している。生命保険事業の保有契約件数が伸長したことに加え、損害保険事業や少額短期保険事業などの保有契約件数も堅調に増加したため。また、法人税及び住民税等が当初見込みに比べて減少したことから、純利益予想も9.50億円から12.40億円（同8.91億円）に引き上げた。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 東京通信G 大幅に7日続落、5月17日に1対2の株式分割、買い先行も戻り売りに押される／新興市場スナップショット 4/27 14:16
- TDSE 大幅に5日ぶり反発、「GPT-4」機能搭載した対話型AIプラットフォーム最新版の提供開始／新興市場スナップショット 4/27 14:07
- ｊｉｇ．ｊｐ ストップ高、23年3月期の営業利益予想を上方修正、ライブ配信事業が順調／新興市場スナップショット 4/27 13:53
- リッジアイ 初値4445円、公開価格の2.5倍、AI・ディープラーニング技術のコンサル／新興市場スナップショット 4/27 09:55
- サイバートラスト ストップ高買い気配、24年3月期の営業利益予想32.9％増、前期は21.3％増／新興市場スナップショット 4/27 09:45