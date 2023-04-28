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今日の注目スケジュール：独GDP速報値、欧ユーロ圏GDP速報値、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など

2023年4月28日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独GDP速報値、欧ユーロ圏GDP速報値、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など
＜国内＞
08:30　有効求人倍率(3月)　1.34倍　1.34倍
08:30　東京CPI(4月)　3.3％　3.3％
08:30　失業率(3月)　2.5％　2.6％
08:50　小売売上高(3月)　0.3％　2.1％
08:50　鉱工業生産指数(3月)　0.4％　4.6％
08:50　百貨店・スーパー売上高(3月)　　4.7％
14:00　住宅着工件数(3月)　-4.0％　-0.3％
15:30　植田新日銀総裁が会見
17:00　国債買い入れ日程(5月、日本銀行)
19:00　外国為替平衡操作の実施状況(月次ベース、3月30日-4月26日)


日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　-0.10％　-0.10％


＜海外＞
16:55　独・失業率(失業保険申請率)(4月)　5.6％　5.6％
17:00　独・GDP速報値(1-3月)　　0.3％
17:00　台湾・GDP(1-3月)　-1.60％　-0.41％
18:00　欧・ユーロ圏GDP速報値(1-3月)　　1.8％
19:30　露・ロシア中央銀行が政策金利発表　　7.50％
20:30　ブ・基礎的財政収支(3月)　16億レアル　-265億レアル
20:30　ブ・純債務対GDP比(3月)　57.0％　56.6％
21:00　ブ・全国失業率(3月)　8.9％　8.6％
21:00　ブ・経済活動(2月)　0.90％　-0.04％
21:00　印・インフラ産業8業種生産高(3月)　　6.0％
21:00　南ア・貿易収支(3月)　　161億ランド
21:00　独・消費者物価指数(4月)　7.3％　7.4％
21:30　米・個人所得(3月)　0.2％　0.3％
21:30　米・個人消費支出(3月)　-0.1％　0.2％
21:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(3月)　4.5％　4.6％
21:30　米・雇用コスト指数(1-3月)　1.1％　1.0％
22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(4月)　43.3　43.8
23:00　米ミシガン大学消費者マインド指数 (4月)　63.5　63.5


欧・ユーロ圏財務相会合

欧・非公式欧財務相・中銀総裁会合(29日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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