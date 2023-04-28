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今日の注目スケジュール：独GDP速報値、欧ユーロ圏GDP速報値、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独GDP速報値、欧ユーロ圏GDP速報値、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など
＜国内＞
08:30 有効求人倍率(3月) 1.34倍 1.34倍
08:30 東京CPI(4月) 3.3％ 3.3％
08:30 失業率(3月) 2.5％ 2.6％
08:50 小売売上高(3月) 0.3％ 2.1％
08:50 鉱工業生産指数(3月) 0.4％ 4.6％
08:50 百貨店・スーパー売上高(3月) 4.7％
14:00 住宅着工件数(3月) -4.0％ -0.3％
15:30 植田新日銀総裁が会見
17:00 国債買い入れ日程(5月、日本銀行)
19:00 外国為替平衡操作の実施状況(月次ベース、3月30日-4月26日)
日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 -0.10％ -0.10％
＜海外＞
16:55 独・失業率(失業保険申請率)(4月) 5.6％ 5.6％
17:00 独・GDP速報値(1-3月) 0.3％
17:00 台湾・GDP(1-3月) -1.60％ -0.41％
18:00 欧・ユーロ圏GDP速報値(1-3月) 1.8％
19:30 露・ロシア中央銀行が政策金利発表 7.50％
20:30 ブ・基礎的財政収支(3月) 16億レアル -265億レアル
20:30 ブ・純債務対GDP比(3月) 57.0％ 56.6％
21:00 ブ・全国失業率(3月) 8.9％ 8.6％
21:00 ブ・経済活動(2月) 0.90％ -0.04％
21:00 印・インフラ産業8業種生産高(3月) 6.0％
21:00 南ア・貿易収支(3月) 161億ランド
21:00 独・消費者物価指数(4月) 7.3％ 7.4％
21:30 米・個人所得(3月) 0.2％ 0.3％
21:30 米・個人消費支出(3月) -0.1％ 0.2％
21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(3月) 4.5％ 4.6％
21:30 米・雇用コスト指数(1-3月) 1.1％ 1.0％
22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(4月) 43.3 43.8
23:00 米ミシガン大学消費者マインド指数 (4月) 63.5 63.5
欧・ユーロ圏財務相会合
欧・非公式欧財務相・中銀総裁会合(29日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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