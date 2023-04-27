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今日の注目スケジュール：中工業利益、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、米GDP速報値など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中工業利益、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、米GDP速報値など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
14:00 景気先行CI指数(2月) 97.7
14:00 景気一致指数(2月) 99.2
日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)
＜海外＞
10:30 中・工業利益(3月) -22.9％
18:00 欧・ユーロ圏景況感指数(4月) 99.3
18:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(4月) -17.5
20:00 ブ・FGVインフレIGPM(4月) -0.73％ 0.05％
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 8.50％ 8.50％
21:00 ブ・IBGEサービス部門売上高(2月) 0.5％ -3.1％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 24.5万件
21:30 米・GDP速報値(1-3月) 2.0％ 2.6％
23:00 米・中古住宅販売成約指数(3月) 1.0％ 0.8％
26:30 ブ・中央政府財政収支(3月) -7億レアル -410億レアル
米・韓国の尹錫悦大統領が連邦議会で演説
南北朝鮮板門店宣言から5年
米・7年債入札
伊・5年債、10年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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