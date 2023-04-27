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今日の注目スケジュール：中工業利益、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、米GDP速報値など

2023年4月27日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中工業利益、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、米GDP速報値など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
14:00　景気先行CI指数(2月)　　97.7
14:00　景気一致指数(2月)　　99.2


日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)


＜海外＞
10:30　中・工業利益(3月)　　-22.9％
18:00　欧・ユーロ圏景況感指数(4月)　　99.3
18:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(4月)　　-17.5
20:00　ブ・FGVインフレIGPM(4月)　-0.73％　0.05％
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　8.50％　8.50％
21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(2月)　0.5％　-3.1％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　24.5万件
21:30　米・GDP速報値(1-3月)　2.0％　2.6％
23:00　米・中古住宅販売成約指数(3月)　1.0％　0.8％
26:30　ブ・中央政府財政収支(3月)　-7億レアル　-410億レアル


米・韓国の尹錫悦大統領が連邦議会で演説

南北朝鮮板門店宣言から5年

米・7年債入札

伊・5年債、10年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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