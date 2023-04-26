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ＨＣＨ 年初来高値、アドバンスト・メディアと資本業務提携、互いに上限1.50億円の相手株取得／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:27JST <7361> ＨＣＨ 2200 +106
年初来高値。アドバンスト・メディア＜3773＞と資本業務提携契約を締結したと発表している。アドバンスト・メディアのAI音声認識「AmiVoice」とヒューマンクリエイションホールディングスのデジタル接客・営業ソリューションシステム「ConnectForce」を連携させ、付加価値向上などを図る。両社は5月15日から8月31日の間に互いに取得総額1.50億円を上限として相手株を市場で取得する。《ST》
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