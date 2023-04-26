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Creepy Nutsの全国ライブツアー2023「生業」ゲストを招いて東京・大阪ほか5都市で
Creepy Nuts(クリーピーナッツ)が全国ライブツアー「生業」を開催。2023年10月11日(水)の東京・Zepp DiverCity公演を皮切りに、全国5都市をまわる。
■Creepy Nutsの全国ライブツアー2023「生業」
2022年に続き、2023年も「メトロック」「ビバラロック」「ジャパンジャム」など、全国各地の大規模音楽フェスに引っ張りだこのCreepy Nuts。そんな彼らが、2023年10月から11月にかけて、全国ライブツアー「生業」を開催する。
Creepy Nutsの楽曲である「生業」を冠して行われるこのツアーは、ゲストを招いて2019年より定期的に開催されているもの。過去にはRHYMESTER(ライムスター)や般若、BAD HOP(バッドホップ)、WANIMA(ワニマ)など豪華アーティストがツアーに参加しただけに、2023年度のゲストにも期待が高まる。
【詳細】
Creepy Nuts 全国ライブツアー2023「生業」
開催日程：
・2023年10月11日(水)東京・Zepp DiverCity OPEN 17:30 / START 18:30
・10月12日(木)東京・Zepp DiverCity OPEN 17:30 / START 18:30
・10月18日(水)北海道・Zepp Sapporo OPEN 17:30 / START 18:30
・10月25日(水)大阪・Zepp Osaka Bayside OPEN 17:30 / START 18:30
・10月26日(木)大阪・Zepp Osaka Bayside OPEN 17:30 / START 18:30
・11月8日(水)愛知・Zepp Nagoya OPEN 17:30 / START 18:30
・11月9日(木)愛知・Zepp Nagoya OPEN 17:30 / START 18:30
・11月15日(水)福岡・Zepp Fukuoka OPEN 17:30 / START 18:30
＜チケット情報＞
価格：
・1Fスタンディング 6,300円(別途ドリンク代・整理番号付き)
・2F指定席 6,300円(別途ドリンク代)
※3歳以上有料
※ひとり4枚まで
CLUB Creepy Nuts 最速先行：4月22日(土)20:00～4月30日(日)23:59
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