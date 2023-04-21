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神栄 後場は買い気配、業績・配当予想を上方修正
記事提供元：フィスコ
*14:05JST 神栄---後場は買い気配、業績・配当予想を上方修正
神栄＜3004＞はストップ高買い気配。前引け後に23年3月期業績・配当予想の上方修正を発表している。営業利益は従来予想の11.3億円から13.8億円、前期比90.7％増にまで引き上げ。販売価格の調整による利益率の回復が想定以上に進んだもよう。第3四半期まででは前年同期比40.1％増で推移していたため、増益率は一段と拡大の方向に。また、年間配当金も従来計画の30円から40円に引き上げている。《TY》
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