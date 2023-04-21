楽天銀行の初値は1856円、公開価格の33%高、その後一段強含んで推移

■一方、楽天グループの株価は軟調

4月21日、東証プライム市場に直接新規上場となった楽天銀行<5838>(東証プライム)は、買い気配を上げて取引開始から1時間を過ぎた午前10時3分に1856円(公開価格1400円の33%高)で売買が成立し初値をつけた。その後1937円(同38%高)まで上げて売買されている。

一方、楽天グループ<4755>(東証プライム)の株価は軟調で、朝方の683円(4円安)を上値に一進一退となっている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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