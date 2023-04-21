*08:41JST 4/21

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28657.57、+50.81）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・NYダウは下落（33786.62、-110.39）

・ナスダック総合指数は下落（12059.56、-97.67）

・シカゴ日経先物は下落（28605、大阪比-45）

・1ドル＝134.10-20円

・SOX指数は下落（3046.28、-0.10）

・VIX指数は上昇（17.17、+0.71）

・米原油先物は下落（77.37、-1.87）

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・製造業PMI（4月）

・サービス業PMI（4月）

・総合PMI（4月）

・全国消費者物価指数（3月）

・主要銀行貸出動向アンケート調査（4月）

・粗鋼生産（3月）

・国債買いオペ

・日銀金融システムリポート（4月）

・中央銀行デジタル通貨に関する有識者会議

・楽天銀行が新規上場

・東京製鐵＜5423＞など決算発表

・衆参両院で本会議

・独製造業PMI（4月）

・独サービス業PMI（4月）

・独総合PMI（4月）

・ユーロ圏PMI（4月）

・英小売売上高（3月）

・英PMI（4月）

・ノルウェー政府ファンド運用成績報告（1-3月）

・デギンドス欧州中央銀行（ECB）副総裁が講演

・カナダ小売売上高（2月）

・米PMI（4月）

・イタリア2年物国債入札

・P＆G、SAPなど決算発表

・インドネシア、トルコ、ブラジルは休場

・統一地方選挙と衆参5補選（23日投開票）《ST》