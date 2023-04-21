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4/21の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:41JST 4/21
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28657.57、+50.81）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・NYダウは下落（33786.62、-110.39）
・ナスダック総合指数は下落（12059.56、-97.67）
・シカゴ日経先物は下落（28605、大阪比-45）
・1ドル＝134.10-20円
・SOX指数は下落（3046.28、-0.10）
・VIX指数は上昇（17.17、+0.71）
・米原油先物は下落（77.37、-1.87）
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・製造業PMI（4月）
・サービス業PMI（4月）
・総合PMI（4月）
・全国消費者物価指数（3月）
・主要銀行貸出動向アンケート調査（4月）
・粗鋼生産（3月）
・国債買いオペ
・日銀金融システムリポート（4月）
・中央銀行デジタル通貨に関する有識者会議
・楽天銀行が新規上場
・東京製鐵＜5423＞など決算発表
・衆参両院で本会議
・独製造業PMI（4月）
・独サービス業PMI（4月）
・独総合PMI（4月）
・ユーロ圏PMI（4月）
・英小売売上高（3月）
・英PMI（4月）
・ノルウェー政府ファンド運用成績報告（1-3月）
・デギンドス欧州中央銀行（ECB）副総裁が講演
・カナダ小売売上高（2月）
・米PMI（4月）
・イタリア2年物国債入札
・P＆G、SAPなど決算発表
・インドネシア、トルコ、ブラジルは休場
・統一地方選挙と衆参5補選（23日投開票）《ST》
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