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前日に動いた銘柄 part1 セキュア、NOK、ソシオネクストなど

2023年4月21日 07:15

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記事提供元：フィスコ

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 セキュア、NOK、ソシオネクストなど
銘柄名<コード>20日終値⇒前日比
QDレーザ＜6613＞ 874 +150
新株予約権の大量行使についての発表が手掛かり。

セキュア＜4264＞ 1147 +120
三井不動産の「MFLP＆LOGI Solution」へパートナー企業として参画。

Aiming＜3911＞ 470 +39
バトルアクションRPG「ダンクロ」の事前登録開始、配信日は5月23日に決定。

メタリアル＜6182＞ 1576 +89
AIコンサルティング企業と提携。

八洲電機＜3153＞ 1306 +63
23年3月期利益見込みを上方修正。

インフォネット＜4444＞ 1450 -150
25日線下回り見切り売りも。

NOK＜7240＞ 1779 +238
中計期間中の還元方針や前期増配を発表。

DDHD＜3073＞ 1135 +108
今期大幅増益見通しを高評価の動きが続く。

イーグル工業＜6486＞ 1285 +70
NOKの株主還元方針受けて連想感も。

ソシオネクスト＜6526＞ 11570 +600
19日には野村證券が目標株価引き上げ。

DCM＜3050＞ 1423 +55
19日にはみずほ証券が目標株価引き上げ。

竹内製作所＜6432＞ 3610 +170
決算発表後は上値追いの動きが続く形に。

エービーシー・マート＜2670＞ 7870 +270
19日には決算説明会が開催のもよう。

高島屋＜8233＞ 2068 +74
訪日客数の順調な回復でインバウンド関連に関心も。

いちご＜2337＞ 255 -28
今期の大幅減益見通しをネガティブ視。

カプコン＜9697＞ 4950 -130
新ゲーム投入で急伸の反動が続く形に。

マースGHD＜6419＞ 3075 -90
高値圏での利食い売りに上値重くなる。

ディップ＜2379＞ 3325 -125
19日には野村證券が目標株価引き下げ。

東邦チタニウム＜5727＞ 2020 -57
信用買い方の見切り売り優勢の動き続く。

ソフトバンクG＜9984＞ 5094 -85
クレディ・スイスが訴訟手続きを開始と伝わる。《CS》

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