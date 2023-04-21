関連記事
前日に動いた銘柄 part1 セキュア、NOK、ソシオネクストなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 セキュア、NOK、ソシオネクストなど
銘柄名<コード>20日終値⇒前日比
QDレーザ＜6613＞ 874 +150
新株予約権の大量行使についての発表が手掛かり。
セキュア＜4264＞ 1147 +120
三井不動産の「MFLP＆LOGI Solution」へパートナー企業として参画。
Aiming＜3911＞ 470 +39
バトルアクションRPG「ダンクロ」の事前登録開始、配信日は5月23日に決定。
メタリアル＜6182＞ 1576 +89
AIコンサルティング企業と提携。
八洲電機＜3153＞ 1306 +63
23年3月期利益見込みを上方修正。
インフォネット＜4444＞ 1450 -150
25日線下回り見切り売りも。
NOK＜7240＞ 1779 +238
中計期間中の還元方針や前期増配を発表。
DDHD＜3073＞ 1135 +108
今期大幅増益見通しを高評価の動きが続く。
イーグル工業＜6486＞ 1285 +70
NOKの株主還元方針受けて連想感も。
ソシオネクスト＜6526＞ 11570 +600
19日には野村證券が目標株価引き上げ。
DCM＜3050＞ 1423 +55
19日にはみずほ証券が目標株価引き上げ。
竹内製作所＜6432＞ 3610 +170
決算発表後は上値追いの動きが続く形に。
エービーシー・マート＜2670＞ 7870 +270
19日には決算説明会が開催のもよう。
高島屋＜8233＞ 2068 +74
訪日客数の順調な回復でインバウンド関連に関心も。
いちご＜2337＞ 255 -28
今期の大幅減益見通しをネガティブ視。
カプコン＜9697＞ 4950 -130
新ゲーム投入で急伸の反動が続く形に。
マースGHD＜6419＞ 3075 -90
高値圏での利食い売りに上値重くなる。
ディップ＜2379＞ 3325 -125
19日には野村證券が目標株価引き下げ。
東邦チタニウム＜5727＞ 2020 -57
信用買い方の見切り売り優勢の動き続く。
ソフトバンクG＜9984＞ 5094 -85
クレディ・スイスが訴訟手続きを開始と伝わる。《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- USEN-NEXT HOLDINGS Webメディア「U-NEXT SQUARE」がオープン 4/20 16:42
- KeyHolderが映像制作の予算管理に特化した事業をグループ化、映像制作のグローバルマーケットを見据える 4/20 16:38
- 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は小反発、ファーストリテと東エレクが2銘柄で約72円分押し上げ 4/20 16:10
- 新興市場銘柄ダイジェスト：TrueDataが一時ストップ高、Aimingは年初来高値 4/20 15:55
- サイバーステップは急騰18%高、新作ゲームのリリース開始など好感され2日続けて年初来の高値を更新 4/20 15:14