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今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど

2023年4月21日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど
＜国内＞
09:30　製造業PMI(4月)　　49.2
09:30　サービス業PMI(4月)　　55.0
09:30　総合PMI(4月)　　52.9
08:30　消費者物価コア指数(3月)　3.0％　3.1％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)


金融システムリポート(4月号、日本銀行)

楽天銀行が東証プライムに新規上場(公開価格:1400円)


＜海外＞
15:00　英・小売売上高指数(3月)　　1.2％
16:30　独・製造業PMI(4月)　45.5　44.7
16:30　独・サービス業PMI(4月)　53.4　53.7
16:30　独・総合PMI(4月)　52.9　52.6
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(4月)　47.9　47.3
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(4月)　54.5　55.0
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(4月)　53.8　53.7
17:30　英・製造業PMI(4月)　　47.9
17:30　英・サービス業PMI(4月)　　52.9
17:30　英・総合PMI(4月)　　52.2
21:30　加・小売売上高(2月)　　1.4％
22:45　米・製造業PMI(4月)　49.2　49.2
22:45　米・サービス業PMI(4月)　51.5　52.6
22:45　米・総合PMI(4月)　　52.3


ノルウェー・SWFの1-3月運用成績報告

伊・2年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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