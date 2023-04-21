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今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど
＜国内＞
09:30 製造業PMI(4月) 49.2
09:30 サービス業PMI(4月) 55.0
09:30 総合PMI(4月) 52.9
08:30 消費者物価コア指数(3月) 3.0％ 3.1％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
金融システムリポート(4月号、日本銀行)
楽天銀行が東証プライムに新規上場(公開価格:1400円)
＜海外＞
15:00 英・小売売上高指数(3月) 1.2％
16:30 独・製造業PMI(4月) 45.5 44.7
16:30 独・サービス業PMI(4月) 53.4 53.7
16:30 独・総合PMI(4月) 52.9 52.6
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(4月) 47.9 47.3
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(4月) 54.5 55.0
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(4月) 53.8 53.7
17:30 英・製造業PMI(4月) 47.9
17:30 英・サービス業PMI(4月) 52.9
17:30 英・総合PMI(4月) 52.2
21:30 加・小売売上高(2月) 1.4％
22:45 米・製造業PMI(4月) 49.2 49.2
22:45 米・サービス業PMI(4月) 51.5 52.6
22:45 米・総合PMI(4月) 52.3
ノルウェー・SWFの1-3月運用成績報告
伊・2年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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