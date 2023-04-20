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八洲電機　大幅続伸、営業益上方修正にサプライズが先行

2023年4月20日 10:17

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記事提供元：フィスコ

*10:17JST 八洲電機---大幅続伸、営業益上方修正にサプライズが先行
八洲電機＜3153＞は大幅続伸。前日に23年3月期業績予想の修正を発表している。営業利益は従来予想の26億円から28億円、前期比31.8％増に上方修正。修正幅は限定的だが、第3四半期累計では営業赤字であったため、上方修正に意外感も強まっているようだ。プラント事業を中心に、老朽設備の更新や設備の維持・保全案件など、付加価値の高いエンジニアリング案件が第4四半期において好調に推移したことが背景のもよう。《ST》

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