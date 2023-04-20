ウェルスナビ　大幅に続伸、ロボアドバイザー「WealthNavi」の預かり資産が8000億円突破／新興市場スナップショット

*09:15JST <7342> ウェルスナビ 1193 +50

大幅に続伸。ロボアドバイザー「WealthNavi」の預かり資産が8000億円を突破したと発表している。WealthNaviは「長期・積立・分散」の資産運用を自動化し、ETF（上場投資信託）を通じて世界約50カ国の1万2000銘柄に分散投資するサービス。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行うという。預かり資産の増加が素直に評価され、買いが入っているようだ。《ST》