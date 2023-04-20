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NY外為：ドル小動き、全米の経済活動高ほぼ横ばい＝ベージュブック

2023年4月20日 03:59

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記事提供元：フィスコ

*03:59JST NY外為：ドル小動き、全米の経済活動高ほぼ横ばい＝ベージュブック
連邦準備制度理事会（FRB）が発表した米地区連銀経済報告(ベージュブック)によると、全米12地区の経済活動は前回報告からほぼ横ばいに推移したことが明らかになった。

中堅2行の破綻を受け貸出額や融資需要の鈍化が報告されたほか、金融危機を受けて銀行の貸し出し基準の厳格化が指摘された。

ドルはほぼ変わらず。ドル・円は134円73銭で高止まり。ユーロ・ドルは1.0980ドルから1.0954ドルで伸び悩んだ。《KY》

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