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メタリアル　大幅高、高齢者向けChatGPTを見守りロボットに搭載、ロボットベンチャーと協業／新興市場スナップショット

2023年4月19日 09:50

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記事提供元：フィスコ

*09:50JST <6182> メタリアル 1466 +79
大幅高。ロボットベンチャーのドーナッツ ロボティクス（東京都港区）と協業し、対話型AIチャットボッド「ChatGPT」を高齢者向けにチューニングし、見守りロボットに搭載すると発表している。受付ロボット「cinnamon」に高齢者向けChatGPTを搭載することで、高齢者が持つ孤独感を最新のテクノロジーで解消し、高齢者の幸福感と生活の質の向上を目指す。《ST》

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