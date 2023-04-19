ティアンドエス　大幅に続伸、画像認識AIアルゴリズムが大手精密機器メーカーの外観検査装置に採用／新興市場スナップショット

*09:34JST <4055> ティアンドエス 2165 +274

大幅に続伸。自社の先進技術ソリューションカテゴリーが独自に提案した画像認識AIアルゴリズムが、国内大手精密機器メーカーが製造販売する外観検査装置に採用されると発表している。顧客に対して技術的有効性を示してきた結果、従来の手法よりも高精度な部品位置決定を実現したという。画像認識AIアルゴリズムの拡販が期待できるとの見方から買いが入っているようだ。《ST》