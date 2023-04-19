*08:31JST 4/19

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28658.83、+144.05）

・シカゴ日経先物は上昇（28655、大阪比+5）

・SOX指数は上昇（3077.72、+11.04）

・VIX指数は低下（16.83、-0.12）

・米原油先物は上昇（80.90、+0.07）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・NYダウは下落（33976.63、-10.55）

・ナスダック総合指数は下落（12153.41、-4.31）

・1ドル＝134.00-10円

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・鉱工業生産確報値（2月）

・石油製品価格（17日）

・訪日外国人数（3月）

・森田日本証券業協会会長の記者会見

・参院本会議

・エキサイトホールディングスが新規上場

・ユーロ圏新車販売台数（3月）

・ユーロ圏消費者物価指数確定値（3月）

・独10年物国債入札

・英消費者物価指数（3月）

・英生産者物価産出指数（3月）

・南ア消費者物価指数（3月）

・ブラジル鉱工業生産（2月）

・米地区連銀経済報告（ベージュブラジルック）公表

・米20年物国債入札

・テスラ、モルガン・スタンレー、IBMなど決算発表《ST》