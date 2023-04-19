関連記事
4/19の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:31JST 4/19
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28658.83、+144.05）
・シカゴ日経先物は上昇（28655、大阪比+5）
・SOX指数は上昇（3077.72、+11.04）
・VIX指数は低下（16.83、-0.12）
・米原油先物は上昇（80.90、+0.07）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・NYダウは下落（33976.63、-10.55）
・ナスダック総合指数は下落（12153.41、-4.31）
・1ドル＝134.00-10円
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・鉱工業生産確報値（2月）
・石油製品価格（17日）
・訪日外国人数（3月）
・森田日本証券業協会会長の記者会見
・参院本会議
・エキサイトホールディングスが新規上場
・ユーロ圏新車販売台数（3月）
・ユーロ圏消費者物価指数確定値（3月）
・独10年物国債入札
・英消費者物価指数（3月）
・英生産者物価産出指数（3月）
・南ア消費者物価指数（3月）
・ブラジル鉱工業生産（2月）
・米地区連銀経済報告（ベージュブラジルック）公表
・米20年物国債入札
・テスラ、モルガン・スタンレー、IBMなど決算発表《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今日の注目スケジュール：鉱工業生産、英消費者物価コア指数、欧ユーロ圏CPIなど 4/19 06:30
- 4/18の強弱材料 4/18 08:51
- 今日の注目スケジュール：中GDP、中小売売上高、英失業率など 4/18 06:30
- 4/17の強弱材料 4/17 08:29
- 今日の注目スケジュール：G7外相会合、米ニューヨーク連銀製造業景気指数、米対米証券投資収支など 4/17 06:30