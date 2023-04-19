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前日に動いた銘柄 part2 キャンバス、プログリット、TORICOなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 キャンバス、プログリット、TORICOなど
銘柄名<コード>18日終値⇒前日比
SCREEN＜7735＞ 10630 -230
TSMCの設備投資減額によるマイナス影響を懸念で。
東京エレクトロン＜8035＞ 15130 -355
半導体製造装置銘柄売りの流れに押される。
イビデン＜4062＞ 5210 -70
17日にはゴールドマン・サックス証券が目標株価を引き下げ。
日本瓦斯＜8174＞ 1743 -45
消費者庁から行政処分予定通知受領を引き続き警戒視。
INPEX＜1605＞ 1471 -32
原油相場の下落をマイナス視へ。
木村工機＜6231＞ 2319+400
業績上方修正を引き続き買い材料視する流れに。
インスペック＜6656＞ 1996 +337
大型受注による業績インパクトを引き続き期待視。
ジオコード＜7357＞ 771 +100
「ChatGPT記事作成コンサルティング」の提供開始を発表。
TONE＜5967＞ 1280 +175
クオカード5000円分の贈呈を引き続き材料視。
テイツー＜7610＞ 159 +18
増益率鈍化見通しで17日に大幅安となった反動。
ブロッコリー＜2706＞ 1496 +170
ハピネットによるTOB価格へのサヤ寄せが続く。
サンウッド＜8903＞ 795 +95
業績予想の大幅上方修正を好感。
ユーピーアール＜7065＞ 2181 -274
業績上方修正で17前日は大幅高に。
インターライフ＜1418＞ 251 -34
大幅増益見通し好感で17日は大幅高。
大運＜9363＞ 555 -100
連日の株価上昇で過熱警戒感強まる。
シリコンスタジオ＜3907＞ 1455 -15
10万株（1.47億円）を上限に、4月18日朝の「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施。
イーディーピー＜7794＞ 2722 +159
「佐賀大が人工ダイヤ使い高品質半導体回路開発」報道で物色。
ラバブルマーケ＜9254＞ 1551 +21
SNSマーケティング支援子会社が地方自治体などの運用支援スタート。
キャンバス＜4575＞ 1845 +247
膵臓がん3次治療を対象とするCBP501臨床第2相試験に関し、
データカットオフ(データ取得終了)を実施（実質的に臨床第2相試験終了）。
オンコリス＜4588＞ 665 +22
テロメライシン(OBP-301)の肝細胞がんフェーズ1臨床試験結果が
国際科学雑誌に掲載。
プログリット<9560> 2531 +459
23年8月期予想の上方修正を引き続き材料視。
ELEMENTS<5246> 1144 +113
ZOZOTOWNの年齢確認に「LIQUID eKYC」を導入。
TORICO<7138> 1935 +400
連日の急伸で一時1935円まで上昇。
ispace<9348> 2100 +199
直近IPO、投資家の関心根強い。
ジェノバ<5570> - -
グロース市場へ新規上場、公開価格は470円。前場段階で初値形成に至らず。《CS》
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