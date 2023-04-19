*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 キャンバス、プログリット、TORICOなど

銘柄名<コード>18日終値⇒前日比

SCREEN＜7735＞ 10630 -230

TSMCの設備投資減額によるマイナス影響を懸念で。

東京エレクトロン＜8035＞ 15130 -355

半導体製造装置銘柄売りの流れに押される。

イビデン＜4062＞ 5210 -70

17日にはゴールドマン・サックス証券が目標株価を引き下げ。

日本瓦斯＜8174＞ 1743 -45

消費者庁から行政処分予定通知受領を引き続き警戒視。

INPEX＜1605＞ 1471 -32

原油相場の下落をマイナス視へ。

木村工機＜6231＞ 2319+400

業績上方修正を引き続き買い材料視する流れに。

インスペック＜6656＞ 1996 +337

大型受注による業績インパクトを引き続き期待視。

ジオコード＜7357＞ 771 +100

「ChatGPT記事作成コンサルティング」の提供開始を発表。

TONE＜5967＞ 1280 +175

クオカード5000円分の贈呈を引き続き材料視。

テイツー＜7610＞ 159 +18

増益率鈍化見通しで17日に大幅安となった反動。

ブロッコリー＜2706＞ 1496 +170

ハピネットによるTOB価格へのサヤ寄せが続く。

サンウッド＜8903＞ 795 +95

業績予想の大幅上方修正を好感。

ユーピーアール＜7065＞ 2181 -274

業績上方修正で17前日は大幅高に。

インターライフ＜1418＞ 251 -34

大幅増益見通し好感で17日は大幅高。

大運＜9363＞ 555 -100

連日の株価上昇で過熱警戒感強まる。

シリコンスタジオ＜3907＞ 1455 -15

10万株（1.47億円）を上限に、4月18日朝の「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施。

イーディーピー＜7794＞ 2722 +159

「佐賀大が人工ダイヤ使い高品質半導体回路開発」報道で物色。

ラバブルマーケ＜9254＞ 1551 +21

SNSマーケティング支援子会社が地方自治体などの運用支援スタート。

キャンバス＜4575＞ 1845 +247

膵臓がん3次治療を対象とするCBP501臨床第2相試験に関し、

データカットオフ(データ取得終了)を実施（実質的に臨床第2相試験終了）。

オンコリス＜4588＞ 665 +22

テロメライシン(OBP-301)の肝細胞がんフェーズ1臨床試験結果が

国際科学雑誌に掲載。

プログリット<9560> 2531 +459

23年8月期予想の上方修正を引き続き材料視。

ELEMENTS<5246> 1144 +113

ZOZOTOWNの年齢確認に「LIQUID eKYC」を導入。

TORICO<7138> 1935 +400

連日の急伸で一時1935円まで上昇。

ispace<9348> 2100 +199

直近IPO、投資家の関心根強い。

ジェノバ<5570> - -

グロース市場へ新規上場、公開価格は470円。前場段階で初値形成に至らず。《CS》