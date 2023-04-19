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前日に動いた銘柄 part1 ラストワンマイル、Arent、日置電機など

2023年4月19日 07:15

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記事提供元：フィスコ

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 ラストワンマイル、Arent、日置電機など
銘柄名<コード>18日終値⇒前日比
ナルミヤ＜9275＞ 980 +60
発行済株式数の3.01％上限の自社株買いを発表。

インターアクション＜7725＞ 1426 +50
イメージセンサ検査関連製品3.04億円を受注。

マツモト＜7901＞ 10370 +350
固定資産の譲渡で特別利益計上。

横田製作所＜6248＞ 1130 +39
23年3月期末に設立70周年記念配当を実施。

ラストワンマイル＜9252＞ 3005 +501
17日ストップ高の人気継続し連続ストップ高。

Arent＜5254＞ 4460 -1000
5日続伸の反動で利益確定売りかさむ。

テラスカイ＜3915＞ 2609 +368
今期の大幅増益見通しを引き続きポジティブ視。

日置電機＜6866＞ 9550 +650
第1四半期は大幅増益決算で好進捗に。

アセンテック＜3565＞ 637 +73
チェンジとの業務提携を期待材料視。

アクシージア＜4936＞ 1159 +110
自社株買い発表による需給改善期待で。

ソシオネクスト＜6526＞ 10480 +590
SBI証券が新規に買い推奨。

Appier　Group＜4180＞ 1642 +55
グロース株高の中でリバウンド力強まる。

DCMホールディングス＜3050＞ 1386 +100
みずほ証券では目標株価を引き上げ。

富山第一銀行＜7184＞ 602 +23
銀行株高を支援に25日線を突破で。

ファーマフーズ＜2929＞ 1756 +113
3月高値更新後は買い戻し優勢の展開にも。

DDHD＜3073＞ 989 +36
今期大幅増益見通しが引き続きインパクトに。

ヨシムラフード＜2884＞ 825 +32
17日は決算を受けて出尽くし感が先行したが。

デサント＜8114＞ 4295 +190
SMBC日興証券が新規に買い推奨。

Robot Home＜1435＞ 245 -11
高値圏で利食い売り圧力が強まる形に。

IDOM＜7599＞ 770 -46
今期減配計画などをマイナス視継続か。

セガサミーHD<6460> 2481 -71
ロビオの買収発表で財務負担への懸念が強まる。

ベクトル<6058> 1301 -44
今期業績見通しをネガティブ視する動きが継続か。

アドバンテスト<6857> 11160 -350
半導体製造装置大手各社が総じて下落率上位に。

ヤマダHD<9831> 463 -9
23年3月期の前期比減配を発表で。

FOOD & LIFE COMPANIES<3563> 3395 -105
上値の重さ意識などによる需給要因か。

レーザーテック<6920> 21055 -630
TSMCの23年設備投資計画減額観測が伝わり。《CS》

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